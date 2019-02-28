  1. السياسة
٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٦:٢٥

انطلاق مهرجان "عالم النيروز" الدولي في العاصمة طهران

انطلاق مهرجان "عالم النيروز" الدولي في العاصمة طهران

انطلقت اليوم الخميس فعاليات مهرجان "عالم النيروز" الدولي بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف وعدد من سفراء الدول التي تحتفل بمناسبة النيروز في برج ميلاد بطهران.

وأفادت وکالة مهر للأنباء إن فعالیات مهرجان "عالم النوروز" الدولی انطلقت صباح الیوم الخمیس بمناسبة عید النوروز فی برج میلاد فی العاصمة طهران بحضور وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف وعدد من الدول التی تحتفل بعید النوروز.

وشارک فی الاحتفال کل من رئیس منظمة التراث الثقافی والصناعات الیدویة والسیاحة الایرانیة علی اصغر مونسان، و وزیر العلوم والابحاث والتکنولوجیا منصور غلامی، والمساعدة السابقة لرئیس الجمهوریة لشؤون حقوق المواطنة شهیندخت مولاوردی وعدد من المسؤولین.
الجدیر بالذکر إن مهرجان عالم النوروز یقام بالتعاون المشترک بین منظمة التراث الثقافی واللجنة الوطنیة للیونسکو فی ایران، ومن المقرر أن یتم خلال هذا الاحتفال ازاحة الستار عن طابع بریدی بعنوان 'النوروز'. / انتهی /.

رمز الخبر 1892699

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