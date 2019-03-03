ظريف يأمل الموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة بفاتف (FATF)

وصرح المتحدث بإسم کتلة المستقلین فی مجلس الشوری الاسلامی "مهرداد لاهوتی" صرح لمراسل وکالة مهر للأنباء، أن وزیر الخارجیة "محمد جواد ظریف" قد شارک فی اجتماع الکتلة حیث تم النقاش حول عدة قضایا ومحاور.

وبالاشارة الی تصریحات ظریف فیما یتعلق بمؤتمر وارسو ومیونیخ قال: وفقا لوجهة نظر وزیر الخارجیة فأن جمیع البلدان المشارکة فی هذین المؤتمرین، أقروا بفشل الولایات المتحدة.

وأضاف لاهوتی: تطرق ظریف الی موضوع الاتفاق النووی معتبرا أن هذا الاتفاق یعد احد اهم انجازات الجمهوریة الاسلامیة خلال الاعوام الاربعین الماضیة.

وفیما یتعلق بوجهة نظر ظریف حول موضوع التصویت علی مشاریع قانون المتعلقة بمجموعة العمل المالی (FATF) قال: نظرا للمقتضیات ومن اجل حل المشاکل الاقتصادیة یأمل ظریف ان یتم الموافقة علی مشاریع القانون هذه.

وأضاف أن احد النواب طالب اثناء هذه الجلسة أن تبدی وزارة الخارجیة نشاطا أکبر فی مجال المشاورات الاقتصادیة./انتهی /