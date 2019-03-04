ارتفاع عدد زوار الإمام الرضا (ع) إلى 30 مليون شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن متولي العتبة الرضوية المقدسة ابراهيم رئيسي تحدث في لقاء تلفزيوني أمس الأحد بثته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن المساعي الحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة في العتبة الرضوية ومحافظة خراسان الرضوية لتقديم تسهيلات مناسبة للزوار والتخفيف عنهم أعباء السفر والمشاكل.

وأشار رئيسي إلى أن الخدمات التي تقدمها العتبة الرضوية حالياً تضاعفت نحو 4-5 مرات، مبيناً إن عدد الوقف الإسلامي تضاعف خلال السنوات الأربعة الأخيرة من 4 أوقاف إلى 80 وقفا.

وأضاف متولي العتبة الرضوية المقدسة إن المعدل السنوي لزوار الإمام الرضا (ع) يصل إلى 27 مليون زائر سنوياً، إلا إن الاحصائيات سجلت هذا العام ارتفاعاً ملوحظاً في هذه النسبة حيث وصل عدد الزوار إلى 30 مليون شخص. /انتهى/