لاريجاني: تغيير قانون الانتخابات لا يحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني أشار في تعليق على تصريحات نائب بعدم صلاحيات التعديلات التي أجرها المجلس أمس إلى إن التعديلات التي أقرها المجلس على قانون الانتخابات لا تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، منوهاً إلى أن السياسات العامة للانتخابات هي الأساس في هذه التعديلات.

وكان عضو مجلس الشورى الإسلامي حسينعلي حاجي دليغاني صرح أمس إن القرارات التي يتخذها المجلس يجب أن تتطابق مع السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية، مضيفاً إن المادة رقم 14 من سياسات تنص على ضرورة الحصول على موافقة ثلثي المجلس لتغيير القوانين المتعلقة بالانتخابات. /انتهى/.