آملي لاريجاني يدعو قائد الثورة الإسلامية لتعيين رئيس جديد للسلطة القضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني وجه رسالةً إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي يدعوه فيها إلى تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية قبيل انتهاء عهدته.

الجدير بالذكر إن آية الله آملي لاريجاني يشغل حالياً منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس السلطة القضائية بنفس الوقت، حيث تولى منصبه في السلطة القضائية منذ عام 2009 فيما تولى مؤخراً رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد وفاة محمود هاشمي شاهرودي نهاية العام الماضي ديسمبر 2018.

ياشر الى أن المرشح الأقوى للسلطة القضائية هو متولي العتبة الرضوية والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية ابراهيم رئيسي الذي تولى سابقاً عدداً من المناصب في السلطة القضائية. /انتهى/