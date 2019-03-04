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٤ مارس ٢٠١٩ - ١٥:٥٨

مقتل 5 أشخاص اثر سقوط مروحية تابعة لمنظمة الطوارئ

مقتل 5 أشخاص اثر سقوط مروحية تابعة لمنظمة الطوارئ

اعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية عن سقوط طائرة مروحية تابعة لهذه المنظمة ومقتل 5 اشخاص كانوا على متنها.

وأفاد المتحدث بإسم منظمة الطوارئ الايرانية "مجتبى خالدي" في تصريح ادلى به لمراسل وكالة مهر للأنباء، بسقوط طائرة مروحية تابعة لهذه المنظمة في قرية "دهدلي" الواقعة بمحافظة "جهارمحال وبختياري"، قائلا: سقطت هذه المروحية الحاملة لـ 5 اشخاص حين أداء مهمتها الاغاثية.

واوضح خالدي: ان المروحية توجهت لاداء مهمتها عندما تلقت طلبا للإغاثة في الساعة 11:19 من اجل مساعدة سيدة حامل في منطقة تقع على بعد 30 كم من مدينة "شهركرد"، وللأسف سقطت قبل الوصول الى تلك المنطقة.

وأضاف: قد استشهد 3 اشخاص من طاقم الطيران وشخصين من الطاقم الطبي./انتهى/

رمز الخبر 1892820

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