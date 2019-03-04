مقتل 5 أشخاص اثر سقوط مروحية تابعة لمنظمة الطوارئ

وأفاد المتحدث بإسم منظمة الطوارئ الايرانية "مجتبى خالدي" في تصريح ادلى به لمراسل وكالة مهر للأنباء، بسقوط طائرة مروحية تابعة لهذه المنظمة في قرية "دهدلي" الواقعة بمحافظة "جهارمحال وبختياري"، قائلا: سقطت هذه المروحية الحاملة لـ 5 اشخاص حين أداء مهمتها الاغاثية.

واوضح خالدي: ان المروحية توجهت لاداء مهمتها عندما تلقت طلبا للإغاثة في الساعة 11:19 من اجل مساعدة سيدة حامل في منطقة تقع على بعد 30 كم من مدينة "شهركرد"، وللأسف سقطت قبل الوصول الى تلك المنطقة.

وأضاف: قد استشهد 3 اشخاص من طاقم الطيران وشخصين من الطاقم الطبي./انتهى/