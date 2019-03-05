محلل رياضي: نادي استقلال يستطيع هزيمة الدحيل في عقر داره لو قدم أداءً ذكيًّا

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء قال المحلل الرياضي واللاعب السابق في نادي استقلال إيران " بيمان صاحب جمعي " إنه من الجيد أن تبدأ منافسات نادي استقلال إيران في بطولة آسيا بمباراة صعبة خارج أرضه، لأن هذا الأمر يؤدي إلى أن يكون اللاعبون منذ البداية أقوياء بكل ما يستطيعون وهو ما يمكن أن يسهل عليهم المباريات القادمة في البطولة".

وأشار إلى تتويج المنتخب القطري في بطولة أمم آسيا ومساعي هذا البلد لتقدم أداء جيد قبل بطولة كأس العالم المقرر عقدها عم 2022 في قطر، موضحا أن فوز قطر في بطولة أمم آسيا كان ناقوس خطر لجميع المنافسين الآخرين.

قال ا " بيمان صاحب جمعي " أن مواجهة نادي الدحيل القطري في قطر ستكون مواجهة صعبة بالنسبة لاستقلال.، مضيفا "نادي استقلال يستطيع هزيمة الدحيل في عقر داره لو قدّم أداءً ذكيًّا"./انتهى/