مدرب برسبوليس الإيراني: لقد هزمنا أندية في آسيا كانت أقوى من منتخب قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مدرب نادي برسبوليس الإيراني برانكو ايوانكوفيتش أشار إلى تتويج منتخب قطر ببطولة آسيا لكرة القدم بعد هزيمته منتخب اليابان ثلاث أهداف مقابل هدف واحد وأكد إن نادي برسبوليس استطاع ان يهزم أندية في بطولات آسيا كانت أقوى من منتخب قطر .

وأشار الى فوز منتخب قطر في بطولة آسيا في الإمارات وقال إن منتخب قطر الوطني قدم أداء رائعا واستطاع هزيمة منتخبات قوية كاليابان والامارات وكوريا الجنوبية والسعودية.

وخلال مشاركته في تدريبات نادي برسبوليس استعدادا للدورة السادسة عشر من دوري إيران لكرة القدم اعتبر إن مستوى الدوري الايراني قد تزايد مشيرا في ذلك إلى أداء نادي بديده امام برسبوليس.

وأكد مدرب نادي برسبوليس الإيراني برانكو ايوانكوفيتش على استمراره في قيادة برسبوليس رغم وجود الكثير من الاقتراحات من الأندية في العالم.