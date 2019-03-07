قتلى وجرحى مدنيين في هجوم إرهابي شمال حماة السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "سانا" السورية، بأن المجموعات الإرهابية في قرية السرمانية ومحيطها على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة، جددت قصفها أمس الأربعاء، للأحياء السكنية في ريف حماة، الأمر الذي تسبب بمقتل طفلة وجرح 6 مدنيين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة "جبهة النصرة"، والمنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة. /انتهى/.