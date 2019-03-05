الجيش السوري يقضي على مجموعة من الإرهابيين بريف حماة الشمالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سانا إن وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على تجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

وأوضح المصدر أن وحدة من الجيش نفذت رمايات مكثفة على مواقع ونقاط تمركز المجموعات الإرهابية في مدينة مورك وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد بالتزامن مع إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية من محور تل سكيك وسكيك موقعة أفرادها بين قتيل ومصاب بالريف الشمالي أيضا.

كما تصدت وحدات الجيش أمس لهجوم مجموعات إرهابية على بعض النقاط العسكرية على امتداد محور المصاصنة وقضت على عدد منهم وأصابت آخرين بينما فر الباقون شمالا باتجاه ريف إدلب الجنوبي. /انتهى/