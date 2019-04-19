"تراكتورسازي" يخسر أمام "بيكان" وفريق "برسبوليس" تتعزز صدارته

وتراجع نادي "تراكتورسازي تبريز" الى المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بعد خسارته على ارضه امام "بيكان" بهدف يتيم.

واقيمت المباراة عصر اليوم الجمعة في اطار المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، على ستاد "يادكار امام" بمدينة تبريز، امام نحو 40 ألف متفرج.

وجاء هدف المباراة بعد مرور 7 دقائق على بداية لشوط الثاني وحمل توقيع عيسى آل كثير ليهدي فريقه بيكان 3 نقاط ثمينة ويبتعد عن شبح السقوط الى الدرجة الاولى.

وبهذا الفوز صعد بيكان الى المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، فيما تراجع تراكتورسازي تبريز الى المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

ويتصدر برسبولس ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بفارق خمس نقاط عن اقرب منافسيه استقلال طهران وسباهان اصفهان اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي. /انتهى/