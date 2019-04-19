  1. الرياضة
١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٢٠:٢٠

"تراكتورسازي" يخسر أمام "بيكان" وفريق "برسبوليس" تتعزز صدارته

"تراكتورسازي" يخسر أمام "بيكان" وفريق "برسبوليس" تتعزز صدارته

خسر فريق "تراكتور سازي تبريز"، أمام فريق "بيكان" بهدف واحد في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في إطار المرحلة السادسة والعشرين من مسابقات الدوري الممتاز، حيث تراجعت حظوظه في تصدر الدوري الإيراني.

وتراجع نادي "تراكتورسازي تبريز" الى المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بعد خسارته على ارضه امام "بيكان" بهدف يتيم.

واقيمت المباراة عصر اليوم الجمعة في اطار المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، على ستاد "يادكار امام" بمدينة تبريز، امام نحو 40 ألف متفرج.

وجاء هدف المباراة بعد مرور 7 دقائق على بداية لشوط الثاني وحمل توقيع عيسى آل كثير ليهدي فريقه بيكان 3 نقاط ثمينة ويبتعد عن شبح السقوط الى الدرجة الاولى. 

وبهذا الفوز صعد بيكان الى المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، فيما تراجع تراكتورسازي تبريز الى المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

ويتصدر برسبولس ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة بفارق خمس نقاط عن اقرب منافسيه استقلال طهران وسباهان اصفهان اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي. /انتهى/

رمز الخبر 1893934

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