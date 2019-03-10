القوة الصاروخية اليمنية تسهتدف تجمعات لمرتزقة السعودية في صحراء ميدي

وأكد مصدر في القوة الصاروخية إصابة الصاروخ الباليستي بدر1 بي هدفه بدقة مخلفا عشرات المرتزقة قتلى وجرحى.

يشار إلى أن هذه الضربة الباليستية هي الثالثة من نوعها التي تستهدف تجمعات العدوان ومرتزقته في صحراء ميدي خلال الربع الأول من مارس الجاري./انتهى/