طهران تستنكر مجزرة العدوان السعودي في مدينة حجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اعتبر الشعب اليمني ضحية للأسلحة التي تهديها الدول الغربية للمعتدين على أبناء الشعب اليمني الأعزل.

وأعرب بهرام قاسمي عن أسفه من صمت المنظمات والمحافل الدولية حيال جرائم الحرب التي تمارسها السعودية بحق الشعب اليمني وقال في هذا السياق " إن النساء والأطفال في اليمن وبعد سنوات من القحط والكوارث الإنسانية نشاهد أنهم يواجهون يوميا أبشع أنواع القهر بسبب الأسلحة التي تقدم كهدايا للمعتدين من قبل الغرب".

وتابع قاسمي " إن صوت أبناء الشعب اليمني لن يسمع حتى موتهم لكن سيكون موتهم ظلما أكبر دليل على مزاعم أدعياء حقوق الإنسان ومن يدعون الدفاع عن حقوق البشر".

وقد استشهدت 20 امرأة وطفلا امس الأحد كحصيلة أولية إثر غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منازل مواطنين بمحافظة حجة.

وأفاد موقع "المسيرة نت" باستشهاد 20 امرأة وطفلا كحصيلة أولية في الغارات التي استهدفت منازل المواطنين في طلان بمديرية كشر، مؤكدًا أن عمليات البحث وانتشال الضحايا لا زالت مستمرة بين أنقاض المنازل في طلان بكشر.

وأكد مراسل "المسيرة نت" أن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف سيارات الإسعاف في طلان بكشر وحال دون وصولها إلى الضحايا.