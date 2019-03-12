ارساء المجموعة البحرية الـ 60 التابعة للجيش الإيراني في ميناء سلطان قابوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير إيران لدي عمان "نوري شاهرودي"، اوضح في المراسم التي اقيمت اليوم الثلاثاء بحضور سفراء واعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين المقيمين في مسقط إن العلاقات الوطيدة بين ايران وسلطنة عمان تحظى باهمية خاصة نظرا الى القواسم المشتركة الثقافية والدينية والجغرافية والتاريخية بين البلدين وهي ماضية الى الامام يوما بعد يوم.

واضاف سيتم تشكيل لجنة الصداقة العسكرية المشتركة لمتابعة علاقات البلدين على الصعيدين العسكري والدفاعي.

وقال قائد هذه القطع البحرية القبطان "رضا بداقي" خلال المراسم ان الهدف من ارساء هذه المجموعة البحرية هو تعزيز العلاقات الودية والدبلوماسية بين إيران وعمان وتوثيق التعاون البحري والعسكري بين البلدين والتعرف على ثقافتهما بهدف احلال الامن والاستقرار في المنطقة .

وشارك اعضاء المجموعة البحرية الـ60 التابعة للقوة البحرية للجيش في المسابقات الرياضية للقوات المسلحة العمانية الى جانب الاجتماع مع المسؤولين العسكريين بهذا البلد./انتهى/