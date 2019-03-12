الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات "برايان هوك" حول زيارة الرئيس روحاني للعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ردا على التصريحات التدخلية وغير المهنية لممثل الخارجية الاميركية في الشؤون الايرانية برايان هوك حول زيارة الرئيس الايراني للعراق والحفاوة البالغة التي حظي بها من حكومة وشعب العراق قال قاسمي انه لا غرابة من غضب هذا المسؤول الاميركي لانه يبدو ان بلاده ورغم انفاقها مليارات الدولارات في الشرق الاوسط لم تستطع تبوؤ مكانة مناسبة في اوساط شعوب المنطقة ويعود ذلك الى حتما الى سياساتها العدوانية والعسكرية والتدخلية./انتهى/