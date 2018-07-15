العبادي يصدر سبعة قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدها العراق

وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، انه "على ضوء تواصل رئيس الوزراء حيد العبادي مع المواطنين والعشائر والاستماع الى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية، اصدر سبعة قرارات".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "تقرر اطلاق تخصيصات البصرة (3.5) ترليون دينار فورا"، مشيرا الى انه "تقرر ايضا استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة".

وتابع "توفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء للمحافظات"، لافتا الى "سيتم توسيع وتسريع افاق الاستثمار للبناء بقطاعات السكن والمدارس والخدمات".

واكد انه "تقرر اطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية"، لافتا الى انه "تقرر زيادة الاطلاقات المائية وبالاخص انصاف محافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية لوقوعها جنوب الانهر، وعلى وزارة الموارد المائية والقيادات الامنية بالمحافظات منع التجاوز على الحصص المائية".

و اشار المصدر الى انه "تقرر حل مجلس ادارة مطار النجف"./انتهى/