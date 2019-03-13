طهران: سنرد بحزم اذا تحركت "إسرائيل" ضد صادراتنا

وفي معرض رده على تهديدات أطلقها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد ناقلات النفط الإيرانية، قال العميد حاتمي إن ايران ستعتبر مثل هذا التحرك، اذا أقدم عليه الكيان ضربا من القرصنة وانعدام الأمن الدولي، مؤكدا أن القوات المسلحة الايرانية ستحمي خطوط شحنها وخطوط شحن جميع الدول التي تتحرك في المنطقة التي تتحمل ايران مسؤوليتها.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني أكد من جانبه أن الذين زعزعوا أمن المنطقة يستهدفون اقتصاد ايران، وقال إن ايران اليوم أقوى بكثير من الماضي، وستحول هذا العام الى عام لهزيمة الحظر الأميركي.

واضاف شمخاني: إن البعض في المنطقة يحاول وبإنفاق دولارات النفط تنفيذ مشاريع نووية مشبوهة وهذه الاجراءات ستجعل المنطقة وحتى العالم يواجه تهديدا اسوأ من تهديدات جماعة داعش الارهابية.

وتابع: ان كل انشطة القوى الاجنبية وبعض الدول الشريرة في منطقة غرب اسيا وخاصة الاعمال غير الطبيعية التي تقوم بها بعض دول المنطقة والتي ثبت تاريخها الاسود في دعم التيارات الارهابية، تخضع لمراقبة مستمرة من قبلنا.

المواقف الايرانية المحذرة تأتي عقب تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال فيها إن واشنطن تتطلع لتحقيق تقدم كبير بشأن ما أسماه تحالفا أمنيا في الشرق الأوسط بهدف التصدي للنفوذ الإيراني يضم دولا بينها السعودية والإمارات، هذا رغم أن واشنطن سبق وأن فشلت في إقامة هذا التحالف حينما أخفق مؤتمرها في وارسو مؤخرا في تأسيس ما عرف بالناتو العربي لمواجهة ايران.