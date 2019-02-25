الأدميرال رستكاري: سنزيح الستار قريبا عن محركات ديزل بسعة 3500 حصان/بخار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه برعاية وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي ازيح الستار اليوم الاثنين عن اول محرك للدفع المائي النفاث محلي الصنع (Watter Jet) الذي تم تصنيعه من قبل الخبراء في منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع الايرانية بالتعاون مع الجامعات.

وفي تصريح ادلى به على هامش المراسم، اعتبر رئيس منظمة الصناعات البحرية الأدميرال "أمير رستكاري"، أن سلاح البحر في الوقت الحاضر لديه مصانع لنقل القوة وعلب تروس أوتوماتيكية ويدوية محلية الصنع ويمكن أن يوفر إمكانياته وقدراته لمصانع السيارات في البلاد.

وأشار الأدميرال رستكاري، إلى تدشين خط إنتاج نظام الدفع المائي النفاث الوطني في البلاد، قائلاً: "سنبدأ في تصميم وتصنيع محركات ديزل ذات الدفع المائي النفاث بسعة 3500 حصان/بخار في المستقبل القريب".

وكان اعتبر وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حاتمي الجمهورية الاسلامية الايرانية أن إيران تعد دولة بحرية ذات فرص كثيرة لافتا إلى أن استثمار هذه الفرص يستلزم امتلاك القدرات البحرية وان احدى ضرورات ذلك هو امتلاك الوسائل والامكانيات البحرية.

واضاف، ان محركات الدفع تعد من اهم الضرورات والامكانيات في الصناعة البحرية حيث قمنا بداية العام (الايراني) الجاري (بدا في 21 اذار/مارس 2018) بازاحة الستار عن محرك ديزل بقدرة 1300 حصان /بخار والذي له الكثير من الاستخدامات في القطاعين البحري والسككي وتم اليوم ايضا ازاحة الستار عن محرك الدفع المائي النفاث والذي يعد من الحاجات الضرورية للسفن العسكرية والتجارية والترفيهية في البلاد.

واكد العميد حاتمي قائلا، بما اننا تمكنا من الحصول على القدرة الفنية لتصميم وتصنيع هذا المحرك بصورة كاملة فبامكاننا انتاجه بمختلف القدرات./انتهى/