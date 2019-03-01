حاتمي: سنقوم بإعادة برامجنا الدفاعية وفقا لبيان الخطوة الثانية لقائد الثورة

أشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي وأفادت في حوار مع وكالة مهر للأنباء، حول البرامج التي نفذت في وزارة الدفاع بناء على اساس بيان الخطوة الثانية للثورة إلى أن عندما ننظر إلى الإجراءات المتخذة نرى أننا بدأنا الخطوة الثانية. متابعا الحمد الله المجال الدفاعي كان سباقا في تنفيذ بيان الخطوة الثانية للثورة ،ونحن نمضي في هذا الاتجاه ونحن على أمل بالخطوة الثانية للثورة.

أكد حاتمي انه بالطبع من خلال التأكيد على بيان الخطوة الثانية للثورة ، سنقوم بإعادة خططنا ومراجعتها وفقا لبيان القيادة.

كما نوه حول تمكين الشباب إلى انه يتطلب وضع القوات المسلحة الاستفادة قدر الامكان من القوى الشابة في البلاد.

وفي الختام قال حاتمي لدينا هذه الامكانية في القوانين والمقررات انه لدينا شباب يتمتعون بمميزات خاصة في المهن المتخصصة والتصميم في مجال الصناعة الدفاعية./انتهى،