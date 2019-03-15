سرايا القدس تعلن النفير العام للتصدي للعدوان الصهيوني

وحملت سرايا القدس في بيان صحفي في بيان اوردته وكالة "فلسطين اليوم"، الاحتلال الإسرائيلي نتائج عدوانه.

وقالت سرايا القدس، "على ما يبدو أن العدو قد فهم صمتنا خطأ، وأنه قد تمادى في عدوانه وبطشه ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ويبدو أن العدو لم تصله رسالة المقاومة جيداً".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عدداً من المنشآت المدنية والمواقع العسكرية التابعة للمقاومة في غزة، ما أدى لإصابة 3 فلسطينيين بجراحٍ متوسطة.