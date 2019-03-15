  1. السياسة
١٥ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٤

سرايا القدس تعلن النفير العام للتصدي للعدوان الصهيوني

سرايا القدس تعلن النفير العام للتصدي للعدوان الصهيوني

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفع الجهوزية والنفير العام في صفوف مجاهديها للتصدي للعدوان الصهيوني.

وحملت سرايا القدس في بيان صحفي في بيان اوردته وكالة "فلسطين اليوم"، الاحتلال الإسرائيلي نتائج عدوانه.
وقالت سرايا القدس، "على ما يبدو أن العدو قد فهم صمتنا خطأ، وأنه قد تمادى في عدوانه وبطشه ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ويبدو أن العدو لم تصله رسالة المقاومة جيداً".
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عدداً من المنشآت المدنية والمواقع العسكرية التابعة للمقاومة في غزة، ما أدى لإصابة 3 فلسطينيين بجراحٍ متوسطة.

رمز الخبر 1893119

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي