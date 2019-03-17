  1. السياسة
١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٤:١٨

صحيفة بريطانية: "سفاح نيوزيلندا" لن يُعدم!

صحيفة بريطانية: "سفاح نيوزيلندا" لن يُعدم!

قالت صحيفة "صن" البريطانية اليوم : إن المجرم برينتون تارنت، 28 عامًا، الذي وجهت إليه تهمة القتل، لن يواجه الإعدام، لأن هذه العقوبة ملغاة من القانون الجنائي في نيوزيلندا منذ 1961.

وفي سنة 1961، تم إلغاء الإعدام في نيوزيلندا عقب استفتاء شعبي حول تعديل القانون الجنائي، وتم الإبقاء على الحكم في حالة خيانة الدولة فقط، وفي عام 1989، تم الإلغاء بشكل كامل.

وقامت السلطات النيوزيلندية بتطبيق آخر عقوبة إعدام في البلاد سنة 1957، وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن قوانين السلاح ستشهد تغييرًا عقب هجوم كرايست تشيرش المروع.

ومن المقرر أن يمثل السفاح ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل، وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ويرى خبراء أن أقسى عقوبة قد يتعرض لها "سفاح نيوزيلندا" هي السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج عنه تحت أي ظروف./انتهى/

رمز الخبر 1893174

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