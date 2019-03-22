  1. إيران
٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٢٣:٠١

ظريف: الإجراءات الأميركية الأخيرة مؤشر كبير يوحي بخشية إمبراطورية آيلة إلى الزوال

ظريف: الإجراءات الأميركية الأخيرة مؤشر كبير يوحي بخشية إمبراطورية آيلة إلى الزوال

كتب وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف"، في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، ان الاجراءات الاميركية الأخيرة بشأن الجولان السوري المحتل مؤشر كبير يوحي بخشية امبراطورية ايلة الى الزوال.

واعتبر ظريف في تغريدته اليوم الجمعة الاجراءات الاميركية الاخيرة بانها تكشف عن خوف امبراطورية ايلة الى الزوال في هذا البلد.

وكتب ظريف ان اميركا هي المصدر الوحيد المزعزع للاستقرار في الشرق الاوسط وقد يتصور جراء هذيانها المتزايد ان انتهاك القوانين الدولية والتعاطي بغطرسة مع الدول المستقلة ذات السيادة وحلب الحكومات التابعة لها دليل اقتدار، وهو ليس كذلك لان التجروء الاميركي لاينبي سوى عن مخاوف امبراطورية ايلة للزوال.

وكانت الادارة الاميركية في احدث خطوة تتعارض مع القوانين الدولية قد ادعت سيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل./انتهى/

رمز الخبر 1893295

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