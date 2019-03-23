روحاني يوعز بالاسراع في اغاثة منكوبي السيول في شمال البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الايراني حسن روحاني أجرى اتصالاً مع محافظ مازندران ومساعد محافظ كلستان أمس الجمعة للاطلاع على اوضاع المناطق التي اجتاحتها السيول، خلال الايام الاخيرة.

كما اجرى الرئيس روحاني اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، اوعز فيه باكمال اجراءات الاغاثة والاسراع بها، داعيا الى تعبئة الامكانيات المتاحة في المحافظتين فضلا عن المناطق المجوارة لادارة المشاكل الناجمة عن السيول والتقليل من الاضرار الحاصلة وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة للمنكوبين.

وطلب الرئيس روحاني من وزير الداخلية التوجه الى المنطقة المنكوبة بمعية فريق من مسؤولي اجهزة الاغاثة والخدمات والطوارئ وتعبئة الامكانيات اللازمة في المحافظتين والمحافظات المجاورة للاسراع بعملية اغاثة المنكوبين. /انتهى/.