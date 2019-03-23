الجيش الإيراني يساهم في إنقاذ مناطق السيول شمال البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المسؤول العسكري في محافظة كلستان العميد محمد غفاري أعلن إن وحدات الجيش في المنطقة خصصت 800 جندي مع آليات مجهزة لإنقاذ المناطق المتضررة من السيول شمال البلاد.

وأوضح العميد غفاري إن فرق الانقاذ التابعة للجيش وصلت إلى مناطق ييلاق وكنبد كاووس وآق قلا وكميشان التي ضربتها السيول، لتقديم المساعدات لأهالي المنطقة العالقين فيها، عبر الطوافات والحوامات.

يذكر إن السيول ضربت عدد من مناطق محافظتي كلستان ومازندران في أول أيام السنة الجديدة (21 آذار) بعد هطول غزير للأمطار. /انتهى/.