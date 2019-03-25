روحاني يوعز جميع المحافظين باتخاذ الاستعدادات اللازمة لمعالجة مشاكل السيول المحتملة

وبعد ان استمع الرئيس روحاني الى تقرير قدمه النائب الاول لرئيس الجمهورية وتلقى آخر التقارير حول مستجدات الاوضاع في المناطق المنكوبة بالسيول، اصدر التعليمات اللازمة للتقليل من مشاكل سكان المناطق المتضررة بالفيضانات والسيول.

واكد على ضرورة التعويض عن الخسائر الناجمة عن السيول في محافظة مازندران (شمال) بعد انحسار موجة السيول، كما دعا الى تعبئة جميع الامكانيات لازالة المشاكل الناجمة عن السيول الجارفة.

ووجه الرئيس الايراني الوزارات و منظمة التخطيط و الميزانية والاجهزة المعنية بتشكيل فريق عمل للمزيد من التنسيق من اجل ازالة المشاكل التي خلفتها السيول، و تقديم مقترحات عملية في غضون اليوم وغد الثلاثاء بهدف مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء.

كما أمر الرئيس الايراني جميع المحافظين والمسؤولين الى التواجد في اماكن عملهم حتى نهاية عطلة عيد النوروز ، والتنسيق مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة ، واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لمعالجة المشاكل الناجمة عن السيول المحتملة./انتهى/