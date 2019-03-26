الغارديان: تنظيم داعش قد يستفيد من صعود أقصى اليمين في الغرب

ولفتت إلى ان قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، توخت الحذر لدى حديثها عن هزيمة تنظيم داعش. وأضافت الكاتبة أنه من المؤكد أن هذه التطورات تفرض تغييرا كبيرا على التنظيم، لكنه كان مستعدا لها.

ورأت الصحيفة ان "سقوط الخلافة قد يجبر التنظيم على إعادة تغيير وتصحيح مساره"، مضيفة أن هذا التحول يمكن التنظيم من العودة إلى "لعب دور الضحية". وحذرت من أن تنظيم داعش قد يستفيد من صعود أقصى اليمين في الغرب، وما هو أكثر أهمية، من فشل العراق وسوريا ومناطق أخرى في تقديم بديل أكثر عدالة ويستند إلى القانون./انتهى/