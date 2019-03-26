  1. السياسة
٢٦ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨

الغارديان: تنظيم داعش قد يستفيد من صعود أقصى اليمين في الغرب

الغارديان: تنظيم داعش قد يستفيد من صعود أقصى اليمين في الغرب

أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية في مقال حول هزيمة ​تنظيم داعش​ في سوريا إلى أنه ربما تكون "الخلافة قد سقطت"، لكن التنظيم سيسعى للانتقام لما حدث.

ولفتت إلى ان قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، توخت الحذر لدى حديثها عن هزيمة تنظيم داعش. وأضافت الكاتبة أنه من المؤكد أن هذه التطورات تفرض تغييرا كبيرا على التنظيم، لكنه كان مستعدا لها.

ورأت الصحيفة ان "سقوط الخلافة قد يجبر التنظيم على إعادة تغيير وتصحيح مساره"، مضيفة أن هذا التحول يمكن التنظيم من العودة إلى "لعب دور الضحية". وحذرت من أن تنظيم داعش قد يستفيد من صعود أقصى اليمين في الغرب، وما هو أكثر أهمية، من فشل العراق وسوريا ومناطق أخرى في تقديم بديل أكثر عدالة ويستند إلى القانون./انتهى/

رمز الخبر 1893347

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