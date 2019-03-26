تغطية مستمرة عبر الاقمار الصناعية للمناطق المنكوبة بالسيول في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس وكالة الفضاء الايرانية مرتضى براري اعلن في تغريدة له على موقع الانستغرام عن استعداد هذه الوكالة لتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية عبر الاقمار الصناعية للمنظمات والمؤسسات في المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات، وذلك بالتعاون مع الشركات المقدمة للخدمات اللاسلكية عبر الاقمار الصناعية.

وأعلن عن ان المتخصصين والمدراء في وكالة الفضاء على تأهب واستعداد مستمر على مدى 24 ساعة للاجابة على الاسئلة ومتابعة الامور حتى نهاية ازمة السيول، كما اضاف في تغريدة اخرى أن القرى والمناطق النائية ذات الطرق الوعرة تخضع لتغطية مستمرة عبر الاتصالات اللاسلكية للأقمار الصناعية .

ولفت براري الى ضرورة تزويد وتعزيز الاتصالات اللاسلكية عبر الاقمار الصناعية في ايران كونها تعد ضمن البلدان الـ11 الاولى عالميا من حيث تعرضها للكوارث الطبيعية.

وأضاف ان الشركات الفعالة في مجال الاتصالات اللاسلكية والتي تعمل ضمن القطاع الخاص اعلنت عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة لتطبيق البرنامج المذكور./انتهى/