روحاني يطالب الجيش والحرس الثوري بالاسراع في تصريف المياه من المدن المنكوبة بالسيول

واعرب الرئيس روحاني خلال اجتماع هيئة ادارة الازمات بالبلاد عن شكره للجيش والحرس الثوري على مساعدة المنكوبين بالسيول داعياً اياهما الى صرف المياه من المدن بالنظر الى قدراتهما في ه>ا المجال مطالبا سائر الاجهزة والمؤسسات الى توظيف كافة امكانياتها لسحب المياه باعتباره الخطوة الاولى في اغاثة المناطق المتاثرة بالسيول.

واوضح الرئيس روحاني خلال هذا الاجتماع الذي حضره المعنيون من الاجهزة المختلفه ان الوضع في محافظة كلستان معقد بعد اجتياح السيول احدى المدن واغرقتها بالمياه او اجزاء منها الامر الذي يستلزم عملا جبارا.

واكد الرئيس روحاني بان الخطوة الاولى حاليا هي تصريف المياه من المدن وقال انه يشكر وزير الداخلية لتواجده خلال الايام الماضية في محافظة كلستان ومتابعة الامور عن كثب هناك بسبب الظرف الذي تمر به المحافظة .

واعرب روحاني عن شكره للحرس الثوري والجيش ودعاهما الى مضاعفة جهودهما لكي يتسنى للمواطنين العودة الى منازلهم براحة بال وتاهيل منازلهم ./يتبع/