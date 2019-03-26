قائد الحرس الثوري يزور المناطق المنكوبة بالسيول

كشف الناطق باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف عن زيارة قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري صباح اليوم الثلاثاء الى محافظة كلستان (شمالي ايران) موضحاً: تفقد اللواء جعفري فور وصوله سير الأداء والاجراءات المتخذة في المناطق المتاثرة بالسيول واوعز الى فيالق الحرس الثوري في المحافظات بالاسراع في تنظيم وايصال الامكانيات للمواطنين.

واشار مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الى ان الأولوية في عمل الحرس الثوري هي الاسراع في سحب مياه السيول والفيضانات من المدن وشق ممرات جديدة لتصريف تلك المياه اضافة الى بذل الجهود لكري وتنظيف مدخل نهر "كركان رود" لما في ذلك من دور في الاسراع بتصريف مياه السيول./انتهى/