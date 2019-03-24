العميد سلامي: الحرس الثوري يتكفل بترميم المناطق المنكوبة بالسيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن نائب القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي صرح إن القوات البرية التابعة للحرس الثوري يتعهد بترميم المناطق المنكوبة بالسيول ويعلن تأهبه لإقامة مستشفى ميداني لتقديم الخدمات الطبية في المنطقة.

/يتبع/.