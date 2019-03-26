ضبط 1.2 طن من المخدرات واعتقال مهربين في جنوب شرق ايران

وقال العميد قنبري في تصريح صحفي بان وحدة الاستخبارات كشفت بان عصابة مسلحة لتهريب المخدرات تعتزم تهريب شحنة كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية الى عمق البلاد عبر محاور جبلية.

واضاف، ان فرق العمليات الخاصة التابعة لشرطة مكافحة المخدرات قامت برصد ومراقبة هذه العصابة المسلحة التي كانت تقوم بتهريب المخدرات بواسطة شاحنة صغيرة و 3 دراجات نارية في احدى الطرق الجبلية بالمنطقة.

وقال العميد قنبري، انه وفور دخول المهربين الى منطقة الكمين اشتبك معهم رجال القوات الخاصة وشلوا حركتهم مما اضطرهم للاستسلام بعد ساعة من الاشتباك.

واوضح بانه تم خلال هذه العملیات اعتقال 3 مهربين وضبط اكثر من طن و 200 كغم من مختلف انواع المخدرات اضافة الى اسلحة وكميات من الاعتدة.