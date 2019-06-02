حرس الحدود الإيراني يضبط طنين و195 كغ من الافيون

وـأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العقيد ملاشاهي أوضح في حديث له صباح اليوم الاحد أن حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان تلقوا خلال عملية استخباراتية واسعة النطاق معلومات تفيد بنقل شحنة كبيرة من المخدرات من المناطق الحدودية إلى داخل البلاد.

وأكد أن فرق من قوى الامن الداخلي في المحافظة رصدت عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات و نصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين.

وقال العقيد ملاشاهي انه وخلال اشتباكات مسلحة مع المهربين في المنطقة الحدودية للمحافظة يوم امس تم ضبط طنين و 195 كغم من الافيون والقبض على اثنان من المهربين وضبط سيارتين و تسع دراجات نارية كانت بحوزتهم./انتهى/