ضبط نحو طن من الافيون في جنوب شرق ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان /جنوب شرق/ العميد "أحمد طاهري" أعلن عن ضبط أكثر من طن من الافيون في المحافظة.

وقال أحمد طاهري، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن عناصر شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان رصدوا مجموعتين تابعتين لعصابة خاصة بتهريب المخدرات كانت تعتزم نقل كمية كبيرة من المخدرات عبر المناطق الحدودية الى جنوب المحافظة.

واضاف: نجحت فرق الشرطة في رصد عناصر هاتين المجموعتين اثناء تنقلها على متن 4 سيارات من طراز بيجو وزانتيا وبرايد في احد منافذ المحافظة وملاحقتهم واعتقالهم في مخبأهم.

وتابع: استطاع رجال الشرطة ايقاف السيارات واعتقال 4 مهربين وضبط 1020 كيلوغراما من الافيون.

وشدد ان الشرطة لن تسمح للمهربين والمتلاعبين بالامن في مختلف مناطق المحافظة بأي نشاطات وتوجّه لهم صفعات مؤلمة وحازمة./انتهى/