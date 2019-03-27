  1. السياسة
٢٧ مارس ٢٠١٩ - ١٨:٤٢

بأمر من قائد طيران الجيش الايراني؛

إيفاد اربع طائرات مروحية لتقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة

إيفاد اربع طائرات مروحية لتقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة

اعلن قائد طيران الجيش الايراني العميد الطيار يوسف قرباني عن ايفاد اربع طائرات مروحية الى المناطق المنكوبة بالسيول في انحاء ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد طيران الجيش الايراني العميد الطيار يوسف قرباني كشف عن ارسال اربع طائرات مروحية لأداء مهام اغاثية في مختلف انحاء البلاد.

وأضاف أن احدى هذه الطائرات تقوم حاليا بأداء مهامها في مدينة "كركان" وثلاثة أخرى تم ايفادها بطلب من المسؤولين المعنيين الى مدن "خرم آباد" و"جهارمحال وبختياري" و"ياسوج".

واوضح قائد طيران الجيش الايراني مهام هذه الطائرات المروحية قائلا: تقوم هذه الطائرات بتوصيل المساعدات وتقديم الخدمات في المناطق الوعرة والمغطاة بالثلج، ونقل المصابين والجرحى وايصال الطعام والعقاقير الضرورية، كما تؤدي مهامها في مجال التردد./انتهى/

رمز الخبر 1893391

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