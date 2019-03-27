  1. السياسة
٢٧ مارس ٢٠١٩ - ١٥:٠٤

روحاني يتفقد المناطق المنكوبة جراء السيل في محافظة كلستان

روحاني يتفقد المناطق المنكوبة جراء السيل في محافظة كلستان

حضر الرئيس الايراني حسن روحاني في احدى القرى المنكوبة جراء الفيضانات واطلع عن كثب على المشاكل العالقة ونمط اجرا عمليات الاغاثة والاسكان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني توجه بعد وصوله الى محافظة كلستان الى إحدى القرى المنكوبة جراء السيل في مقاطعة "آق قلا" لتفقد الاوضاع في هذه القرية.

يشار الى أن روحاني إطلع على علميات الاغاثة والاسكان الموقت لأهالي القرية المنكوبة والجهود والاجراءات المتخذة لرفع العراقيل والمشاكل والتعويض عن الخسائر الذي الحقتها الفيضانات في المنطقة الذكورة.

وتحدث روحاني ضمن اجواء حميمة مع الاهاي والطلع على مشاكلهم عن كثب، وأصدر الأوامر اللازمة لتقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن في مختلف المجالات./انتهى/

رمز الخبر 1893385

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