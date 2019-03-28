ملك الأردن يصل المغرب بزيارة رسمية

وحظي ملك الأردن باستقبال رسمي في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، حيث وجد في استقباله شقيق الملك المغربي الأمير رشيد.

وسيلتقي عبد الله الثاني الخميس الملك المغربي محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقطع الملك المغربي محمد السادس زيارته الخاصة لفرنسا من أجل استقباله ضيفه الأردني ووصف مراقبون هذه الزيارة بـ"المفاجئة" حيث لم يسبق الإعلان عنها قبل الثلاثاء.

وقال بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، سيقوم الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين بزيارة صداقة وعمل للمغرب يومي الأربعاء والخميس 27 و28 آذار/ مارس الحالي.

وأضاف البيان "بهذه المناسبة، سيجري ملك المغرب مباحثات رسمية مع ضيفه".

يذكر أن الملك عبد الله الثاني، كان قد زار المغرب آذار/ مارس 2017، بدعوة من الملك محمد السادس.

وبعد المغرب سيزور الملك عبد الله الثاني إيطاليا وفرنسا ثم تونس لحضور القمة العربية./انتهى/