الخارجية القطرية تدعو الى ايقاف الحرب في اليمن

وجاء ذلك في ندوة أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، نقلتها في سلسلة من التغريدات وجد وقفي، مراسِلة "الجزيرة" في واشنطن، على حسابها بموقع "تويتر"، أكدت فيها "الخاطر" أن قوات بلادها لم تدخل الأراضي اليمنية خلال مشاركتها في التحالف العربي.

من جهة أخرى، تطرقت المتحدثة إلى الأوضاع في الحرب اليمنية، قائلةً: إن "قطر كانت جزءاً من التحالف باليمن في البداية، على أساس أنه كان سينفذ عملية محدودة النطاق بضعة أسابيع، وذلك تم بعد قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى إعادة الشرعية، لكنني أشدد على أنه ما من جندي قطري دخل تراب اليمن".

وقالت: إن "الوضع في اليمن أصبح بلا هدف، وكل ما تقوم به عمليات التحالف هو مفاقمة الوضع الإنساني، لهذا يجب أن تتوقف"./انتهى/