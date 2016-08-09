الادمیرال فدوي: المقاومة الاسلامیة تقف كسد منيع أمام أطماع الإستكبار العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الأدميرال فدوي أشاد لدی لقائه بعوائل شهداء المدافعین عن حرم أهل البیت (علیهم السلام) من لواء الفاطمیون بمدینة مشهد المقدسة (شمال شرق)، بجهاد وتضحیات المقاتلین السنة والشیعة المدافعین عن الحرم فی لواء الفاطمیون، وأکد أن التضحیة في سبیل المبادئ الالهیة هبة ربانیة لا یحصل علیها کل أنسان.

وقال، بفضل صمود الشباب والمقاتلین الغیاری ومن بین هؤلاء الأخوة الأفغان تم احباط مؤامرات وجرائم الاستکبار والصهاینة القذرة التي تبلورت في اطار تنظيم داعش الارهابي، وفشلت.

وفیما اشاد بمعنویات عوائل الشهداء العالیة شدد علی أنه بفضل التضحیات ودماء الشهداء تواصل الثورة الاسلامیة فی ایران مسیرة الکرامة والتقدم./انتهى/