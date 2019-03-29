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٢٩ مارس ٢٠١٩ - ١٧:٣٤

مصرع 19 شخصا في حريق بأحد الأبراج في عاصمة بنغلاديش

مصرع 19 شخصا في حريق بأحد الأبراج في عاصمة بنغلاديش

قتل ما لا يقل عن 19 شخصا واصيب العشرات في حريق اندلع بأحد الأبراج في العاصمة البنغالية، دكا، اليوم الخميس.

وبحسب موقع "بي دي نيوز 24" البنغالي، قتل 19 شخصا وأصيب العشرات في حريق اندلع ببرج إف. آر” بمنطقة باناني في دكا.

ونقل الموقع عن ديباشيش باردان، نائب رئيس دائرة الإطفاء بدكا، أن "عمليات الإنقاذ مستمرة لوجود جثث أخرى، مما يرشح العدد للارتفاع"، رافضا التعليق حول سبب الحريق.

ويضم البرج المكون من 22 طابقا مكاتب ومحال في كافة طوابقه.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البنغالية، شاركت 21 عربة إطفاء في محاولات السيطرة على الحريق وإنقاذ الأشخاص العالقين بداخل المبنى، وانضمت إليهم لاحقا القوات البحرية والجوية، بحسب الصحيفة.

المصدر: سبوتنيك

رمز الخبر 1893426

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