مصرع 19 شخصا في حريق بأحد الأبراج في عاصمة بنغلاديش

وبحسب موقع "بي دي نيوز 24" البنغالي، قتل 19 شخصا وأصيب العشرات في حريق اندلع ببرج إف. آر” بمنطقة باناني في دكا.

ونقل الموقع عن ديباشيش باردان، نائب رئيس دائرة الإطفاء بدكا، أن "عمليات الإنقاذ مستمرة لوجود جثث أخرى، مما يرشح العدد للارتفاع"، رافضا التعليق حول سبب الحريق.

ويضم البرج المكون من 22 طابقا مكاتب ومحال في كافة طوابقه.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البنغالية، شاركت 21 عربة إطفاء في محاولات السيطرة على الحريق وإنقاذ الأشخاص العالقين بداخل المبنى، وانضمت إليهم لاحقا القوات البحرية والجوية، بحسب الصحيفة.

المصدر: سبوتنيك