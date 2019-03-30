ديربي طهران ينتهي بفوز برسبوليس على استقلال

اقيم الديربي على ستاد آزادي بحضور نحو 100 ألف متفرج في اطار المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الايراني الممتاز.

وشاهد هذه المباراة ايضا رئيس لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ بيير لويجي كولينا، بدعوة من الاتحاد الايراني لكرة القدم.

سجل هدف الفوز لبرسبوليس، احمد نوراللهي في الدقيقة 21 من الشوط الاول، واهدر استقلال فرصة التعادل في نهاية الشوط الاول بعد ان احتسب حكم المباراة ضربة جزاء مثيرة للجدل، الا ان لاعب استقلال، فرشيد اسماعيلي، سدد الكرة أعلى المرمى.

وبهدا الفوز عزز نادي برسبوليس صدارته لترتيب فرق الدوري برصيد 48 نقطة ليقترب اكثر من حصد اللقب الثالث له في الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد استقلال طهران عند 43 نقطة في المركز الثاني./انتهى/