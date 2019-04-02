استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي القدس

وأضافت هذه وسائل الإعلام أن المواجهات اندلعت خلال عملية مداهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في حي المطار بمنطقة المخيم، حيث اعتقل ثلاثة فلسطينين، وأن الجيش سلم جثمان الفلسطيني الذي سقط في المواجهات.

واعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة أشقاء من عائلة مطير في منزلهم بمخيم قلنديا وهم إبراهيم، ويوسف، ونعمان رجب.

وذكر مجمع فلسطين الطبي أن الشاب الفلسطيني الذي قتل هو محمد علي دار عدوان 23 عاما، وثلاث إصابات أحدهم أصيب في الفخذ وتم إدخاله للعمليات.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدة عمليات دهم واعتقال في منطقة رام الله طال الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة "حماس".