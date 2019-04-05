الجنرال سليماني: مخضرمو الدفاع المقدس ومواكب الاربعين يتواجدون في المناطق المنكوبة

وافادت وكالة مهر للأنباء ان قائد قوات فيلق "القدس" التابعة للحرس الثوري الايراني، اللواء قاسم سليماني اعلن انه وقيادات فترة الدفاع المقدس (الحرب البعثية المفروضة على ايران) والمواكب التي تقدم الخدمات لزوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام خلال مراسيم الاربعين، سيتواجدون لمدة شهر في المناطق المنكوبة بالسيول لتقديم الخدمات اللازمة للمنكوبين والمتضررين.

وقال اللواء سليماني في نداء: انني وكافة قيادات فترة الدفاع المقدس نعتبر واجبنا ان نتواج في المناطق المنكوبة بالسيول بما فيها بلدختر وسوسنكرد وبستان وغيرها، وذلك بدءا من الاسبوع القادم ولمدة شهر كامل، لحين تستتب الاوضاع وتعود الاوضاع الى ما كانت عليها.