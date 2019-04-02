  1. السياسة
٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٣:٣٦

الجيش الايراني يوفد 8 طائرات مروحية غربي البلاد لإغاثة المحاصرين بالسيول

الجيش الايراني يوفد 8 طائرات مروحية غربي البلاد لإغاثة المحاصرين بالسيول

أعلن المتحدث باسم الجيش الايراني أنه بعد تشكيل جسر جوي توجهت ثمانية طائرات مروحية تابعة للجيش لمنطقة بلدختر لإغاثة المنكوبين جراء السيول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الجيش الايراني صرح فيما يتعلق ببدء عمليات الاغاثة للمنكوبين بالسيل في منطقة لرستان: أن قائد القوات البرية في الجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" الذي يقود عمليات الجيش في محافظة كردستان توجه عبر طائرة مروحية 214 الى منطقة "بلدختر" ويستقر حاليا هناك، كما و توجهت 5 طائرات مروحية 214 وطائرتان "شينوك" من مدن مسجدسليمان وكرمانشاه واصفهان الى منطقة بلدختر لمساعدة المحاصرين بالسيل.

وأضاف: بعد تشكيل جسر جوي على يد الجيش الايراني قبل ساعات، بدأت عمليات الاغاثة الجوية للمناطق المحاصرة بالسيل./انتهى/.

رمز الخبر 1893522

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