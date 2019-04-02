الجيش الايراني يوفد 8 طائرات مروحية غربي البلاد لإغاثة المحاصرين بالسيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الجيش الايراني صرح فيما يتعلق ببدء عمليات الاغاثة للمنكوبين بالسيل في منطقة لرستان: أن قائد القوات البرية في الجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" الذي يقود عمليات الجيش في محافظة كردستان توجه عبر طائرة مروحية 214 الى منطقة "بلدختر" ويستقر حاليا هناك، كما و توجهت 5 طائرات مروحية 214 وطائرتان "شينوك" من مدن مسجدسليمان وكرمانشاه واصفهان الى منطقة بلدختر لمساعدة المحاصرين بالسيل.

وأضاف: بعد تشكيل جسر جوي على يد الجيش الايراني قبل ساعات، بدأت عمليات الاغاثة الجوية للمناطق المحاصرة بالسيل./انتهى/.