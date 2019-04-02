اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الحظر حال دون إرسال المساعدات الإنسانية الى إيران

وخلال إجتماع مجلس الأمن مساء أمس الإثنين الذي تمحور حول موضوع 'الحقوق الإنسانية الدولية'، أضاف ماورير، 'ان في الكثير من أنحاء العالم، باتت أجواء العمليات الإنسانية المحايدة، عرضة للتهديد'.

وتابع، انه 'يتم اليوم تجاهل الكرامة الإنسانية، وان تنفيذ القانون أصبح مثارا للتساؤلات، والمساعدات الإنسانية باتت تسيس أو تستخدم كأداة لدفع الأهداف سياسية أي تسلب من الناس قسرا بهدف السيطرة عليهم'.