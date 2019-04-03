قائد الثورة يحث المسؤولين على مساندة شعبية للمتضررين بالسيول

وأفادت وكالة مهر للانباء أن قائد الثورة استقبل عددا من المسؤولين الايرانيين وسفراء الدول الاسلامية لدى طهران، ومختلف شرائح الشعب، بمناسبة المبعث النبوي الشريف، قال آية الله السيد علي الخامنئي، ان شعبنا العزيز تكبد خسائر بالارواح والاموال بسبب كارثة السيول، ونأمل ان يتمكن المسؤولون ومن خلال المساندة الشعبية العظيمة، ان يقللوا من اعباء هذه الكارثة عن كاهل الشعب الايراني، وان شاء الله يدخل السرور والفرح على قلوب الشعب ببركة هذه المناسبة العزيزة.

وأضاف قائد الثورة " بحمد الله كانت الجهود الشعبية في هذا الامر جيدة للغاية، وهذه ليست المرة الاولى، ففي كل الكوارث الطبيعية شارك الشعب الايراني حقا بكل اخلاص في الساحة، واصفا روح التضامن والحالة التعبوية للشعب بانها استثنائية وانها تشجع الحكومة وتقدم العون لها".

وقال : ان الشعب شارك وايضا المسؤولين يقومون بالترتيبات الاولية من خلال التنسيق وتوحيد كلمتهم، وبالطبع مازالت الكثير من الاعمال، فالمهام الرئيسية هي بعد ذلك. ولابد من تعويض وترميم الدمار والخراب الذي لحق بالمنازل والمزارع وسيتم ذلك.

ودعا قائد الثورة الشعب الى مواصلة التعاون مع المسؤولين، فهذا التعاون من قبل الشعب هو حقا حلال للمشكلات.