الكويت ترسل اول شحنة مساعدات انسانية الى المنكوبين بالسيول في ايران

واصدرت السفارة الكويتية في طهران بيانا اشارت فيه الى ارسال اول شحنة مساعدات انسانية من دولة الكويت الى المنكوبين بالسيول في ايران .

وجاء في البيان انه يبدا من اليوم الجمعة اقامة جسر جوي لايصال المساعدات الانسانية والاغاثية الى ايران وتتضمن الشحنة الاولى 40 طنا من المواد الغذائية والطبية والاغاثية تعقبها شحنات اخرى تشتمل على مساعدات اعادة البناء والمستشفيات السيارة وسيارات الاسعاف واجهزة سحب المياه .

وحسب البيان فان هذه المساعدات الانسانية يقدمها الهلال الاحمر الكويتي بالتسيق مع الهلال الاحمر الايراني في المناطق المتضررة بالسيول.

واوضح البيان بان المساعدات جاءت بامر من امير دولة الكويت وهي تكشف عن العلاقات الحسنة بين البلدين والشعبين وتعتبر هدية من الشعب الكويتي للشعب الايراني الصديق .