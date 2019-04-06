ساماني: تم تعيين أربع محافظات لإغاثة خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث باسم وزارة الداخلية الايرانية سلمان ساماني إن الحكومة قامت بتعيين أربع محافظات وهي طهران واصفهان وفارس وكرمان لمساعدة محافظة خوزستان التي تتعرض للسيول.

وأوضح ساماني إن الخسائر التي لحقت بالمحافظات الايرانية نتيجة السيول حتى الآن كبيرة في ظل استمرار حالة الطوارئ، منوهاً إلى قرار الحكومة بتعيين أربع محافظات يلزمها بتقديم المساعدات لخوزستان وإرسال المعدات الضرورية لرفع أضرار السيل وتقديم المواد الغذائية للمنكوبين.

ومن جهة ثانية نوه ساماني إلى إن الحكومة كلفت محافظة خراسان الرضوية والشمالية لمساعدة محافظة كلستان وتقديم المساعدات اللازمة لها. /انتهى/