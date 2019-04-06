"بلومبيرغ" تكشف عن انتهاء السعودية من بناء أول مفاعل نووي لها في الرياض

وأوضحت الوكالة في تقرير نشر على موقعها، أن استخدام السعودية للتكنولوجيا النووية دون الالتزام بالمعايير الدولية، يثير قلق خبراء الحد من التسلح كونها لم توقع على الأحكام الدولية التي تحكم في تصنيع الأسلحة.

ووفقًا للصور التي التقطتها أقمار صناعية، فإن المنشأة البحثية تقع جنوب غرب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في الرياض، وتظهر عملية بناء تُوشك الانتهاء حول حاوية عمودية تحتوي على وقود ذري.

ونقل الموقع، عن روبرت كيلي (مدير سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قاد أيضاً مختبر الاستشعار عن بُعد التابع لوزارة الطاقة الأميركية) قوله إن "هناك احتمالا كبيرا للغاية بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في السعودية".

وسبق أن طالب عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي بوب ميننديز والجمهوري ماركو روبيو وزير الطاقة ريك بيري بتقديم توضيحات بشأن موافقة الإدارة الأميركية على تصاريح لبيع تكنولوجيا الطاقة النووية للسعودية، كما عبر مشرعون أمريكيون عن قلقهم بشأن احتمال تطوير السعودية لأسلحة نووية./انتهى/