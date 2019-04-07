إنفاق 50 مليار تومان من صندوق الهلال الاحمر تعويضاً عن الخسائر الناجمة عن السيل

وأفاد رئيس منظمة متطوعي جمعية الهلال الاحمر الايراني "محمد نصيري" لمراسل وكالة مهر للأنباء فيما يتعلق باجراءات هذه المنظمة لإغاثة اهالي المناطق المضروبة بالفيضانات والتعويض عن الخسائر التي تعرضوا لها، بأن القوات التابعة لهذه المنظمة حضرت منذ بداية الازمة (17 من مارس) المناطق المحاصرة بالسیول بمحافظة كلستان لإغاثة المنكوبين، وذلك فضلا عن تجميع المساعدات الشعبية.

وتابع: في هذا الاطار أصدرت الجمعية دعوة عامة وأعلنت عن ارقام حساباتها المصرفية، وتم استقرار قواعد لتجميع المساعدات بعدة أماكن في المدن والمحافظات.

وأضاف نصيري : تم إنفاق ما يبلغ 50 مليار تومان ايراني من ذخائر صندوق جمعية الهلال الأحمر تعويضاً عن الخسائر الناتجة عن السيول، وتم تجميع 40 مليار تومان من المساعدات الشعبية وسوف تنفق بهذا الصدد، كما يتواجد نحو الفي شخص متطوع لتجميع وتوزيع المساعدات في محافظة لرستان وبلغت ساعات العمل التطوعي الى 200 الف ساعة.

وفيما يتعلق بايصال المساعدات الى المحاصرين بالسيل في محافظة خوزستان قال نصيري: قد إستهلت عملية توزيع المساعدات الانسانية في المناطق المضروبة بالسيول في محافظة خوزستان منذ اليوم وتم ارسال قسم من المساعدات الشعبية الى هناك.

وفي النهاية طلب من الشعب المشاركة وتقديم المساعدات المالية من اجل اغاثة اهالي المناطق المضروبة بالسيول والتعويض عن الخسائر المادية./انتهى/