لاريجاني: مجلس الشورى لم يوافق على مشروع محاصصة الوقود

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، صرح بأن أغلب أعضاء المجلس لم يوافقوا على مشروع توزيع الحصص الوقودية ضمن الظروف الحالية وسيتم إعلام الحكومة بذلك.

وأكد لاريجاني على إن أفضل الطرق لخفض استهلاك البنزين ضمن الظروف الحالية هو استخداام وقود CNG في وسائل النقل العامة والخاصة، مشيراً إلى إن هذا الموضوع هو اقتراح النواب في جلسة اليوم المغلقة، وعلى وزارة النفط دعم هذا الاقتراح.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن عرض البنزين عن طريق بطاقة الوقود أمر صحيح والمجلس يدعمه، موضحاً إن المجلس لم يوافق على رفع سعر البنزين. /انتهى/