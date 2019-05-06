  1. إيران
٦ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨

لاريجاني: مجلس الشورى لم يوافق على مشروع محاصصة الوقود

لاريجاني: مجلس الشورى لم يوافق على مشروع محاصصة الوقود

صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، إن أغلب أعضاء المجلس لم يوافقوا على مشروع محاصصة الوقود ضمن الظروف الحالية وسيتم إعلام الحكومة بذلك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، صرح بأن أغلب أعضاء المجلس لم يوافقوا على مشروع توزيع الحصص الوقودية ضمن الظروف الحالية وسيتم إعلام الحكومة بذلك.

وأكد لاريجاني على إن أفضل الطرق لخفض استهلاك البنزين ضمن الظروف الحالية هو استخداام وقود CNG في وسائل النقل العامة والخاصة، مشيراً إلى إن هذا الموضوع هو اقتراح النواب في جلسة اليوم المغلقة، وعلى وزارة النفط دعم هذا الاقتراح.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن عرض البنزين عن طريق بطاقة الوقود أمر صحيح والمجلس يدعمه، موضحاً إن المجلس لم يوافق على رفع سعر البنزين.  /انتهى/

رمز الخبر 1894342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي